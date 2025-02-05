Бросая вызов Bluesky, Threads теперь позволяет создавать общедоступные пользовательские каналы

Компания Meta's Threads удваивает поддержку пользовательских лент, сталкиваясь с вызовами со стороны растущей социальной сети Bluesky, насчитывающей уже более 30 миллионов пользователей, которая также предлагает пользовательские ленты в качестве одной из своих ключевых функций.