Бросая вызов Bluesky, Threads теперь позволяет создавать общедоступные пользовательские каналы

Компания Meta's Threads удваивает поддержку пользовательских лент, сталкиваясь с вызовами со стороны растущей социальной сети Bluesky, насчитывающей уже более 30 миллионов пользователей, которая также предлагает пользовательские ленты в качестве одной из своих ключевых функций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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