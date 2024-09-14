Буданов: массовое производство «Искандеров» создает большие проблемы для ВСУ

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом, сообщил о возникших трудностях на фронте, связанных с увеличением производства и нападениями ракетами «Искандер».
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