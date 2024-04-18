Ивановский бизнес-омбудсмен помог предпринимателю в заключении социального контракта

На совместный прием предпринимателей Прокурора Ивановской области и Уполномоченного обратилась предприниматель по вопросу отказа ей в предоставлении государственной социальной помощи в виде предоставления социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности Территориальным управлением социальной защиты населения одного из муниципальных районов Ивановской области.