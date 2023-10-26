Чехия: лидер SPD заявил, что проект бюджета построен на обмане

За бюджетным предложением правительства Чехии кроется «ряд махинаций». Об этом заявил лидер оппозционной партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамура, 26 октября сообщает портал Českých noviny.
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