Орловцев оперативно предупредят об эпидемиях

Региональное правительство утвердило порядок информирования населения Орловской области через СМИ о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также об угрозе возникновения и распространения эпидемий.
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