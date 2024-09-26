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Кирби не исключил, что Украине придется пойти на территориальные уступки

Кирби не исключил, что Украине придется пойти на территориальные уступки

Власти Украины сами будут принимать решение о том, как закончится их конфликт с Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

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