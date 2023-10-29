Какие проблемы возникают у новых регионов в процессе интеграции?

Ситуация в новых регионах России кардинально отличается от ситуации в Крыму в 2014 году. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов на Всероссийской научно-практической конференции «Черноморское сотрудничество-2023» в Севастопольском государственном университете.