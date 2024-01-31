Times: Сырский отказался от предложения Зеленского занять пост главкома

Несмотря на предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного, глава главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отказались от этой должности.
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