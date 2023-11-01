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Алжирский футболист Делор назвал позором вручение Месси "Золотого мяча"

Алжирский футболист Делор назвал позором вручение Месси "Золотого мяча"

Бывший футболист "Монпелье", а ныне игрок катарского клуба "Умм-Салаль" Анди Делор заявил, что форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд был более достойным кандидатом на "Золотой мяч", чем нападающий "Интер Майами" Лионель Месси.

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