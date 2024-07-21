Как поменять водительские права с "автомата" на "механику"

Для лиц, сдающих практический экзамен по вождению на транспортном средстве с автоматической коробкой переключения передач (АКПП), право управления транспортными средствами и полученное водительское удостоверение дает право управления только транспортными средствами соответствующей категории/подкатегории, оснащенными автоматической коробкой передач.
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