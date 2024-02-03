20 интересных фактов о лишайниках

Эти удивительные «существа» населяют нашу планеты везде, где только можно. Они играют важнейшую роль в экосистеме планеты, являются индикаторами состояния экологии и выполняют свою, хоть и маленькую, но очень полезную роль для всего сущегоВсе лишайники представляют собой колонии существующих в симбиозе грибов и водорослей, а также цианобактерийСегодня описано 26.