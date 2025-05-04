МЧС предупредило об усилении ветра и осадках в Петербурге

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий. По прогнозу Северо-Западного УГМС, 5 мая в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также порывы ветра до 15 метров в секунду.
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