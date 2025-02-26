В Елабуге стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы-2025»

В Елабужском политехническом колледже с 24 по 28 февраля проходит региональный этап чемпионата «Профессионалы – 2025», в рамках которого участники соревнуются в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
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