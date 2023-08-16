Разлован – человек Плахотнюка? Что говорит глава Termoelectrica

Временно исполняющий обязанности директора S.A. Termoelectrica Юрий Разлован прокомментировал заявления лидера «Нашей партии» Ренато Усатого о том, что к управлению компанией могут вернуться люди, которые работали во времена Владимира Плахотнюка.
Временно исполняющий обязанности директора S.A. Termoelectrica Юрий Разлован прокомментировал заявления лидера «Нашей партии» Ренато Усатого о том, что к управлению компанией могут вернуться люди, которые работали во времена Владимира Плахотнюка.
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