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Царьград

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"Нуждается в принудительном лечении": У мигранта, задувшего свечи в храме в Москве, диагностировали шизофрению

"Нуждается в принудительном лечении": У мигранта, задувшего свечи в храме в Москве, диагностировали шизофрению

Иностранного специалиста, демонстративно задувшего свечи в одном из храмов на юго-западе Москвы, отправили на принудительное психиатрическое лечение.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
залечите его до состояния овоща и выкиньте после этого в свой кишлак
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14 час.

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