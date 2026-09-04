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Володин: русский язык, культура, вера и история — основы нашей национальной идентичности

Володин: русский язык, культура, вера и история — основы нашей национальной идентичности

С вступлением в силу федерального закона о защите русского языка в марте этого года наблюдаются позитивные изменения в сфере названий новых жилых комплексов.

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