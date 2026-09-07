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Гэри Андерсон: «Чушь, что Расселл проиграл, так как не поехал в боксы в режиме VSC»

Эксперт The Race и бывший технический директор команд «Формулы-1» Гэри Андерсон прокомментировал решение « Мерседеса » на Гран-при Италии : лидировавший Джордж Расселл остался на трассе в режиме виртуальной машины безопасности (VSC), а его напарник Андреа Кими Антонелли совершил пит-стоп и в итоге выиграл гонку.

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