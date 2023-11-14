ЦИК Беларуси представил логотип избирательной кампании по выборам депутатов.

´Разработка логотипа - только одна из составляющих многоэтапной работы, проводимой ЦИК Беларуси по информированию граждан о предстоящих выборах депутатов в единый день голосования 25 февраля 2024 года´, - рассказал на заседании ЦИК Беларуси заместитель начальника организационного отдела аппарата ЦИК Сергей Шмарловский.
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