ЦИК Беларуси представил логотип избирательной кампании по выборам депутатов.

´Разработка логотипа - только одна из составляющих многоэтапной работы, проводимой ЦИК Беларуси по информированию граждан о предстоящих выборах депутатов в единый день голосования 25 февраля 2024 года´, - рассказал на заседании ЦИК Беларуси заместитель начальника организационного отдела аппарата ЦИК Сергей Шмарловский.