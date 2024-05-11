«Впервые в истории человечества. Прорыв в военном деле»: Россия применила оружие будущего

В ходе конфликта на Украине произошел прорыв в области применения боевых роботов. Если раньше роботы на поле боя использовались только для выполнения логистических и оборонительных задач, то в конце марта российские войска провели первую атаку с применением штурмовых роботов, пишет в статье для ….
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