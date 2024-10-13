ВС РФ уничтожили группу боевиков ВСУ в ходе ротации в Харьковской области: Карта специальной военной операции на Украине на 13 октября 2024 года Юлия СоколоваРоссийские силы нанесли удар по группе украинских боевиков, проводивших ротацию в Харьковской области.