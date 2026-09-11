Профессор Ларионов предложил способы отпугивания кротов и змей

В Московской области увеличилось количество кротов. Профессор Максим Ларионов рассказал, как избежать радикальных мер, отпугивая кротов и змей гуманными способами, такими как вибрационные отпугиватели и поддержание порядка на участке.
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