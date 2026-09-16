На одной железнодорожной сортировочной станции жил кот по имени Хрюндель. Представьте себе арбуз размером с футбольный мяч, у которого вместо зелёного цвета - серый.
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Свежие комментарии
- Муж выгнал собаку...
- Муж выгнал собаку...
- Правильно говорят...
Поистине легендарный котик!!!!И никто его не взял?
Умница Хрюндель!!!!!