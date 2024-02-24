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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Лавров показал «жесть» на G-20: Россия заговорила неожиданным для США языком

Путин абсолютно прав, Байден – замечательный президент для нашей страны! Бесценный американский беспилотник взял – и передал Ирану.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
С теми, кто на западе у руля, разговаривать не о чём и похоже, ещё долгое время...
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16 час.
Natalya Dolgushina
они не у моря погоды ждали, а ждали, когда у России появится необходимое оружие в нужном количестве
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15 час.
Олег Самойлов
Во как! &quot;...иранцы теперь ещё и дополнительно ИЗУЧАТ этот беспилотник!..&quot;! Наверное, НЕ только товарищи из Ирана всю эту лабуду изучат и разберут до молекул! Тут  АБСОЛЮТНО ТОЧНО подключатся товарищи из Китая и России! Иль Иран просто так в союз с этими двумя &quot;небольшими странешками&quot; вступил?
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5 час.

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