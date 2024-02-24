Путин абсолютно прав, Байден – замечательный президент для нашей страны! Бесценный американский беспилотник взял – и передал Ирану.
Лавров показал «жесть» на G-20: Россия заговорила неожиданным для США языком
Комментарии
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Вадим Лебедев
С теми, кто на западе у руля, разговаривать не о чём и похоже, ещё долгое время...
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16 час.
Natalya Dolgushina
они не у моря погоды ждали, а ждали, когда у России появится необходимое оружие в нужном количестве
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15 час.
Олег Самойлов
Во как! "...иранцы теперь ещё и дополнительно ИЗУЧАТ этот беспилотник!.."! Наверное, НЕ только товарищи из Ирана всю эту лабуду изучат и разберут до молекул! Тут АБСОЛЮТНО ТОЧНО подключатся товарищи из Китая и России! Иль Иран просто так в союз с этими двумя "небольшими странешками" вступил?
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5 час.
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