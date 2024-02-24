Лавров показал «жесть» на G-20: Россия заговорила неожиданным для США языком

С теми, кто на западе у руля, разговаривать не о чём и похоже, ещё долгое время...

они не у моря погоды ждали, а ждали, когда у России появится необходимое оружие в нужном количестве

Олег Самойлов

Во как! "...иранцы теперь ещё и дополнительно ИЗУЧАТ этот беспилотник!.."! Наверное, НЕ только товарищи из Ирана всю эту лабуду изучат и разберут до молекул! Тут АБСОЛЮТНО ТОЧНО подключатся товарищи из Китая и России! Иль Иран просто так в союз с этими двумя "небольшими странешками" вступил?