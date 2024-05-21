Казахстан и США продолжают диалог в сфере прав человека

В Астане состоялось третье заседание ежегодного Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам между Казахстаном и США под сопредседательством помощника президента Казахстана по международным вопросам Ержана Казыхана и заместителя государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зеи.