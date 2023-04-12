Невероятные приключения иностранцев в России: ливиец помогает американцу из Херсонской области стать россиянином

Об американце Джоне Миллере, проживающем в Херсонской области, уже рассказывали СМИ. Как писало РИА «Новости» осенью прошлого года, Джон Миллер родом из Калифорнии, жена из Херсона, живут они в селе неподалеку от Алешек.
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