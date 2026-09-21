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Царьград

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Издание "Страна": полиция Одессы избила помогавшую избежать мобилизации

Издание "Страна": полиция Одессы избила помогавшую избежать мобилизации

В Одессе полиция применила силу к местной жительнице, помогавшей спутнику уклониться от мобилизации. С февраля 2022 года на Украине проводится всеобщая мобилизация.

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