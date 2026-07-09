Озвучена российская цена на новый экономичный и хорошо оснащенный кроссовер

Российский офис Changan официально запустил продажи гибридного кроссовера . Купить новинку пока можно лишь в одном исполнении – комплектации «Техно», и с учетом всех скидок она обойдется в 4 084 900 рублей.
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