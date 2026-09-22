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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Луис де ла Фуэнте: «Золотой мяч» должен получить испанец. Испанский футболист – практически совершенный, идеальный игрок. Он лучший в мире во многих аспектах, чего нет у других»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объяснил, почему именно испанский футболист должен выиграть «Золотой мяч».

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