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Закон и Порядок

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Что это за чушь о «главном конкуренте Путина»?

Что это за чушь о «главном конкуренте Путина»?

А схема-то рабочая! Проверено Батькой в Белоруссии! **** А схема-то рабочая!  Проверено Батькой в Белоруссии!  Тогда всех вышедших на протесты студентов поисключали из государственных ВУЗов, что логично: если тебе не нравится режим, почему ты до сих пор учишься за его счет?  Много в Америке есть учебных заведений! И как-то быстро всё стихло! Сейчас все довольны, учатся, получают профессии, никто по митингам не шатается! **** Всё правильно, так и надо! На похоронах Навального послы западных стран создавали веселую, дружескую и непринужденную атмосферу: улыбались, смеялись и шутили На прощании с Навальным иностранные дипломаты из США — посол Линн Трейси, Великобритании — зампосла Том Додд, Франции — посол Пьер Леви, Германии — посол Александр Ламбсдорф, Канады — посол Сара Тейлор, создавали веселую, дружескую и непринужденную атмосферу: улыбались, смеялись и шутили.

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Комментарии
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Caltar
&quot;...Тогда всех вышедших на протесты студентов поисключали из государственных ВУЗов, что логично: если тебе не нравится режим, почему ты до сих пор учишься за его счет?..&quot;,а ведь и точно классное решение! Не нравится страна,её народ,то какого хрена за Её/Его счёт учишься?
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