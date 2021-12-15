Арбитражный суд отказал «Астону» в праве аренды двух ростовских причалов

Договор аренды, заключенный еще три года назад, опротестовало УФАС России по Ростовской области. Донские антимонопольщики обратили внимание на то, что заключение договора аренды на два причала, расположенных на левом берегу… Показать полностью.
Договор аренды, заключенный еще три года назад, опротестовало УФАС России по Ростовской области. Донские антимонопольщики обратили внимание на то, что заключение договора аренды на два причала, расположенных на левом берегу… Показать полностью.
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