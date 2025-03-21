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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайлд о выступлении на Олимпиаде: «Сделал бы это только в том случае, если бы Россия хотела, чтобы я участвовал в соревнованиях»

«Для меня было бы честью представлять Россию на Олимпийских играх еще один раз. Если я получу звонок от Федерации сноуборда России, а другие государственные учреждения серьезно отнесутся к тому, чтобы я выступил в последний раз, тогда я немедленно начну готовиться к Олимпиаде.

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