Куда пойти в выходные, чтобы посмотреть футбол

Федерация футбола Молдовы (ФФМ ) представляет футбольную программу на эти выходные дни. Так, в пятницу, субботу и воскресенье можно будет посмотреть товарищеский матч сборной Молдовы WU 19, а также игры юношеской, юниорской и детской лиг, сообщает Noi.
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