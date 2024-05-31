Куда пойти в выходные, чтобы посмотреть футбол

Федерация футбола Молдовы (ФФМ ) представляет футбольную программу на эти выходные дни. Так, в пятницу, субботу и воскресенье можно будет посмотреть товарищеский матч сборной Молдовы WU 19, а также игры юношеской, юниорской и детской лиг, сообщает Noi.