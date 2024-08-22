Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Арарат» стал жидковат — и тут виновны не «санитары, которые правят миром»

«Арарат» стал жидковат — и тут виновны не «санитары, которые правят миром»

Армянский коньяк признан вредным для здоровья и почти на 100% поддельным Иван Рыбин Фото: Александр Рюмин/ТАСС С «Араратом» и прочими армянскими коньяками в ближайшее время, судя по всему, придётся окончательно попрощаться, да и с другой алкогольной продукцией из этого закавказского государства, похоже, тоже.

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