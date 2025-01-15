В Петербурге и Ленобласти за год пропали рекордные четыре тысячи человек

Из четырёх тысяч пропавших в Петербурге и Ленобласти найти живыми удалось 2 831 человека.2024 год оказался в Петербурге и Ленинградской области рекордным в не самом приятном смысле этого слова — пропали без вести примерно 4 000 человек, что на 540 больше, чем годом ранее.