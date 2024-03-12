Праздник у небратьев. Деньги потекли рекой. Но где снаряды?

Запад неожиданно оживился в деле помощи небратьям. Причём деньги нашли и в ЕС, и в США.Ещё буквально вчера Белый дом жаловался, что с октября не может согласовать большой пакет помощи небратьям на сумму в 60 миллиардов долларов.
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