Первые призеры Олимпиады вернулись из Пекина в Москву

В столичном аэропорту Шереметьево под торжественную музыку в исполнении военного оркестра и восторженные возгласы болельщиков встретили вернувшихся из Пекина фигуристов, сноубордистов, лыжников (прыжки на лыжах) и скелетонистов вечером 12 февраля.