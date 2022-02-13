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Первые призеры Олимпиады вернулись из Пекина в Москву

Первые призеры Олимпиады вернулись из Пекина в Москву

В столичном аэропорту Шереметьево под торжественную музыку в исполнении военного оркестра и восторженные возгласы болельщиков встретили вернувшихся из Пекина фигуристов, сноубордистов, лыжников (прыжки на лыжах) и скелетонистов вечером 12 февраля.

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