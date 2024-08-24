МОСКВА, 24 августа, ФедералПресс. Украинская армия потеряет последних лучших солдат во время вторжения в Курскую область, США не в состоянии остановить этот процесс, сообщил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
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