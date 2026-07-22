Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 831 подписчик

«Покажи, на что способен»: Алексей Учитель о травле Анны Пересильд

«Покажи, на что способен»: Алексей Учитель о травле Анны Пересильд

Народный артист России, кинорежиссер Алексей Учитель в беседе с Super провел параллели между своей судьбой и карьерой дочери — Анны Пересильд, заявив, что критика в ее адрес — это удел всех талантливых людей из знаменитых семей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии