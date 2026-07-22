«Покажи, на что способен»: Алексей Учитель о травле Анны Пересильд

Народный артист России, кинорежиссер Алексей Учитель в беседе с Super провел параллели между своей судьбой и карьерой дочери — Анны Пересильд, заявив, что критика в ее адрес — это удел всех талантливых людей из знаменитых семей.
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