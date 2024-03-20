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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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СберТех и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для управления б...

СберТех и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для управления б...

СберТех и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для управления бизнес-процессамиРоссийский разработчик программного обеспечения СберТех и Фирма «1С» успешно завершили тестовые испытания по взаимодействию своих флагманских продуктов Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприятие» источник.

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