Председатель Госдумы поздравил медиков с профессиональным праздником

Сегодня в Саратовской области отмечается профессиональный праздник медицинских работников. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин и мэр Саратова Лада Мокроусова поздравили врачей, медсестер, фельдшеров и других работников здравоохранения с профессиональным праздником.
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