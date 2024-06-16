Председатель Госдумы поздравил медиков с профессиональным праздником

Сегодня в Саратовской области отмечается профессиональный праздник медицинских работников. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин и мэр Саратова Лада Мокроусова поздравили врачей, медсестер, фельдшеров и других работников здравоохранения с профессиональным праздником.