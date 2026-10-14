Калининский районный суд Петербурга завершил рассмотрение более 40 административных дел, возбужденных за мелкое хулиганство, после массовой драки на детской площадке.
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