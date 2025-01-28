ФСБ показала кадры задержания жителя Запорожской области за госизмену

ФСБ РФ показала кадры задержания жителя Запорожской области, который подозревается в государственной измене, мужчина сотрудничал в мессенджере с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины.
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