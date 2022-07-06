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ТАСС: Российские военные в ходе спецоперации на Украине впервые применили «Ступор» против беспилотников

ТАСС: Российские военные в ходе спецоперации на Украине впервые применили «Ступор» против беспилотников

Российские электромагнитные «ружья» — комплексы «Ступор» — для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) были впервые использованы в ходе специальной военной операции на Украине, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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