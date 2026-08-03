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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В команде Чимаева объяснили проблемы на весогонке перед боем со Стриклендом: «Хамзат набирал массу для поединка с Прохазкой»

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев объяснил, почему у Хамзата Чимаева возникли проблемы на весогонке перед боем с Шоном Стриклендом .

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