Ещё по 2% акций фонд сможет получать при каждом увеличении стоимости Anthropic на 50% относительно установленного базового уровня Anthropic объявила о создании Anthropic Public Benefit Fund — отдельной структуры, которой передадут часть акций компании для финансирования общественно полезных проектов.
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