Министр полиции австралийского штата не извинилась за митинг против Израиля

Резкой критике со стороны оппозиции подверглась министр полиции штата Новый Южный Уэльс Ясмин Кэтли за то, что отказалась извиняться перед австралийской еврейской общиной после того, как в столице штата Сиднее прошел пропалестинский протест, 10 октября сообщает телеканал Sky News Australia.