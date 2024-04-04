Исторические здания на Ленина ждут реставрации

Журналист попытался узнать планы нового собственника Летом 2023 года Министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО) Карелии приватизировало два исторических здания в центре Петрозаводска на проспекте Ленина 24 и 24 а.
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