Диетолог Королева: похудение на Оземпике грозит слепотой и болезнями ЖКТ

Прием "Оземпика" и других препаратов на основе семаглутида в качестве средств для похудения грозит развитием серьезных заболеваний, в том числе проблемами с ЖКТ, поджелудочной железой и потерей зрения на фоне ретинопатии.
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