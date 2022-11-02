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Вавринка посоветовал Руне «не вести себя как ребенок», упустив три матчбола в первом круге в Париже

В первом круге «Мастерса» в Париже трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка уступил 19-летнему Хольгеру Руне – 6:4, 5:7, 6:7.

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