МЧС: с подтопленных территорий РФ эвакуировали 32,4 тысячи человек

Спасатели продолжают работать в пострадавших от паводка регионах. Всего в Оренбургской, Тюменской и Оренбургской областях эвакуировали порядка 32,4 тысячи человек, остаются подтопленными почти 19 тысяч домов.
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